Пробки в Ростове-на-Дону на утро 18 июня: городские дороги свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 18 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Профсоюзная, Толмачева и Литвинова.
В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Нариманова, улице Цезаря Куникова, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Зоологическая, проспекте Ворошиловском и проспекте Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова.
На Северном пробки скапливаются на улице Бодрая, в переулке Ольховском, переулке Оренбургском, проспекте Королева и проспекте Космонавтов.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, переулку Мезенскому и проспекту Шолохова.
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