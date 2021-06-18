В Ростовской области выросло число выданных автокредитов

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В Ростовской области, как и в других регионах страны, банк ВТБ увеличил выдачу автокредитов. Так, за первые пять месяцев этого года сумма, которую дончане подучили на покупку машин, составила790 миллионов рублей. А это – на 37 процентов больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В целом по стране ВТБ выдал около 40 тысяч займов на сумму 40 млрд рублей.

На российском рынке автокредитования, по прогнозам ВТБ, в первом полугодии объем продаж автокредитов может превысить 530 млрд рублей, что примерно на 80% выше первого полугодия прошлого года.

Эксперты банка назвали регионы-лидеры по объему выданных автокредитов. Так, на первом месте, - Москва и область. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти , Краснодарском крае, Республике Татарстан и Республике Башкортостан.

Наибольшее число в общем объеме выдач прошло в сегменте новых автомобилей. Объем сделок с подержанными транспортными средствами увеличился на 60%. Самыми популярными марками у клиентов стали LADA, Hyundai и KIA.

- По итогам 5 месяцев мы видим высокие темпы роста автокредитования по всей России. Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. Наибольший объем выдач пришелся на апрель – более 9 млрд рублей, это в 4 раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 млн рублей, — прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

- Высокие темпы роста рынка по итогам 5 месяцев этого года были связаны с эффектом низкой базы, особенно в апреле и мае, с одной стороны, и сильным спросом, который отчасти был обусловлен опасениями по поводу возможного повышения цен на автомобили и доступности некоторых моделей на фоне трудностей с поставками комплектующих у мировых автопроизводителей, - с другой. Во второй половине года влияние этих факторов должно постепенно ослабнуть. Тем не менее, мы ожидаем, что по итогам 2021 года рынок может вырасти, - комментирует аналитик ВТБ капитал Владимир Беспалов.

Отметим, что в ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж».