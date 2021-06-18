В Ростове восстановили движение по Халтуринскому и Добровольского

Ранее стало известно еще о нескольких поврежденных участках дорог Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове восстановили движение транспорта по Халтуринскому и Добровольского, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

На этих улицах из-за удара стихии вчера, 17 июня, произошли ЧП. Так, на Халтуринском ливень размыл дорогу, а на Добровольского, прямо на проезжую часть, из-за сильного ветра рухнуло дерево, его уже убрали.

Ранее стало известно еще о нескольких поврежденных участках дорог. Власти донской столицы пообещали привести их в порядок до 18 июня