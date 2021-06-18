18 июня в Ростовской области ожидаются ливни и шквалистый ветер

Синоптики обещают грозы и град Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 18 июня, местами по Ростовской области ожидаются ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает сайт администрации донской столицы.

Жителей региона предупреждают: ветер может ломать деревья и рекламные щиты, обрывать провода ЛЭП. Об этом нужно помнить в непогоду. Нельзя стоять во время стихии под любыми слабоукрепленными конструкциями.

Также опасно переходить глубокие потоки воды, особенно на дороге. При скачках напряжения следует отключить все электроприборы. В экстренных случаях нужно звонить по номеру «112»

На выходных в регионе осадков не прогнозируют, но будет очень жарко. Температура воздуха в среднем поднимется до +31 градуса, в некоторых районах будет до +36 градусов