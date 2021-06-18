Романтический снимок перед сборами опубликовала жена тренера ФК «Ростов»

Дарья и Валерий Карпины провели отпуск в ОАЭ. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграме"

Супруги Дарья и Валерий Карпины только вчера отдыхали в Арабских Эмиратах. Правда, уже совсем скоро они вновь будут в Ростове-на-Дону.

Дарья Карпина опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» прощальный снимок с совместного с мужем отпуска. Вечер перед отъездом семья решила провести на яхте.

- В отпуске было чудесно! Но уже улетаю, начинается нелюбимое для жен тренеров и футболистов время - сборы. Папа больше месяца не увидит принцесс, но что поделать. Благо есть мессенджеры и видеосвязь. Уже начинаю скучать, - подписала кадр Дарья Карпина.

Кстати, перед поездкой в ОАЭ главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин вместе с женой побывал в Эстонии. Там пара наслаждалась прогулками по городу, обедами и ужинами в необычных местах, а еще отметила годовщину со дня свадьбы.

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