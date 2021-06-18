Беременная третьим ребенком жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что не хочет видеть людей

Анастасия сейчас находится на больничном, но, несмотря на это, нашла возможность принять участие в красивой фотосъемке. Фото: официальный аккаунт Анастасии Костенко в "Инстаграме"

Донская модель, красавица Анастасия Костенко, счастлива в браке с экс-мужем Ольги Бузовой, футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара ждет сейчас третьего ребенка. Уже известно, что у них будет мальчик.

Как рассказала в своем микроблоге в «Инстаграме» Анастасия Тарасова, она находится уже на пятом месяце беременности. Сейчас женщина на больничном, правда, причину плохого самочувствия Анастасия не называет.

В своем профиле в соцсети дончака написала, что ее сейчас совершенно не тянет к людям.

- Тянет спина…Тянет на пляж…на море…даже на океан! Тянет на острова, но не к людям. За шесть дней на больничном учусь искать радость даже там, где ее, на первый взгляд, и не найти, - рассказала Анастасия Костенко в своем "Инстаграме".

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что во время второй беременности, не задолго до даты родов, Анастасия сломала руку.

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