156 случаев коронавируса зарегистрировали в Ростовской области за сутки

Новые случаи подтвердили в 37 городах и районах Дона Фото: Алиса ТИТКО

Власти Ростовской области опубликовали обновленную информацию по распространению коронавируса. Так за сутки к утру 18 июня в регионе заболевание выявили еще у 156 человек. При этом коэффициент распространения инфекции все еще составляет 0,99.

Известно, что новые случаи подтвердили в 37 городах и районах Дона. Лидером по числу новых заболевших традиционно стал Ростов-на-Дону, здесь зарегистрировали 49 положительных тестов. На втором месте находится Сальский район, там выявили 8 случаев. В Каменске-Шахтинском заболели 7 человек. По 6 - в Красносулинском и Неклиновском районах. По 5 заболевших в городе Гуково, Таганроге, Мясниковском районе.

Меньше всего случаев - по 1 - в городе Зверево, Новочеркасске, Азовском, Егорлыкском, Куйбышевском, Миллеровском, Семикаракорском, Тацинском, Целинском и Шолоховском районах.

Чаще всего коронавирус диагностировали у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет, в 32,7% случаев – у жителей Дона от 46 до 65 лет, 15,4% – от 66 до 79 лет, 10,9% – старше 80 лет, 7,7% – дети.

За сутки скончались еще 12 человек с COVID-19. Это девять женщин 54, 70, 71, 76, 77, 79, 83 и 88 лет, а также трое мужчин 34, 36, 73 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами инфекции оказались уже 4599 человек. Жителям региона советуют не заниматься самолечением и сразу же обращаться к врачам.

В Батайске привившимся от коронавируса теперь выдают билеты в кино и бассейн