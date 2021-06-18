В Ростовской области умерли 12 человек с COVID-19

В стационарах сейчас лечат 990 инфицированных пациентов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки к утру 18 июня в Ростовской области скончались еще 12 человек с COVID-19. Это девять женщин 54, 70, 71, 76, 77, 79, 83 и 88 лет, а также трое мужчин 34, 36, 73 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами инфекции с начала пандемии оказались уже 4599 человек. Об этом сообщили власти региона.

В стационарах сейчас лечат 990 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии сейчас находятся 13 человек, на неинвазивной ИВЛ – 118.

При этом за последние 24 часа коронавирусом заболели еще 156 жителей региона. Новые случаи выявили в 37 городах и районах области