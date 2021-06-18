Профессор ЮФУ: «Пятно опустынивания расползается по юго-востоку Ростовской области»

На процесс опустынивание повлияло изменение климата Фото: пресс-служба ЮФУ

Пятно опустынивания постепенно расползается по юго-востоку Ростовской области. Этот процесс начался на прилегающих к Калмыкии территориях. Его в том числе вызвало глобальное изменение климата, уверена профессор ЮФУ Ольга Безуглова.

- Дело в том, что еще в советское время опустынивание Калмыкии получило официальный статус, а теперь это пятно постепенно расползается, захватывая все больше районов. Сегодня довольно напряженная ситуация наблюдается не только в Заветинском, но и в Дубовском, Ремонтненском районах, то есть постепенно полупустыня движется в сторону Ростова, - рассказала профессор кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов Ольга Безуглова.

Также исследователь объяснила появление пыльных бурь, которые также идут с юго-востока. По мнению Ольги Безугловой, лесополосы на этих территориях высадили еще в 1960-1970 годы, и за прошедшие 50 лет состояние зеленых легких достаточно изменилось.

Коллега профессора - Олеся Назаренко - добавила, что из-за ситуации с климатом происходит также «монотонное повышение температуры воздуха».

- Наиболее значительные изменения заметны зимой, когда температура отклоняется от нормы на 1,1-5,8 градусов. Летом же превышение ограничивается 0,8-2,2 градусами. Кроме того, изменился и режим выпадения осадков. Их стало больше в холода и меньше в теплые месяцы, - отметила доцент кафедры физической географии, экологии и охраны природы Олеся Назаренко.

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