От ударной волны частично разрушились сэндвич-панели Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Сегодня, 18 июня, в Аксае произошел хлопок на АЗС. От ударной волны «частично разрушились ограждающие конструкции сэндвич-панелей». Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Пожара не было. Пострадавших и травмированных нет. ЧП случилось в 14.17 на Западной, 6 в результате аварийного режима работы электрического трансформатора, - уточнили в ведомстве.

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