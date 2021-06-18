Василий Голубев: «Объекты культуры и экспозиции в Таганроге должны быть на высоте»

Губернатор провел совещание в рамках рабочей поездки Фото: сайт правительства РО

В Таганроге обсудили вопросы развития инфраструктуры, в том числе уделили внимание объектам культуры и историческим зданиям. Совещание в рамках рабочей поездки провел губернатор Василий Голубев, передает «Городской Репортер».

- Объекты культуры и экспозиции становятся центром притяжения для жителей и гостей города. Это туристический город, поэтому такие вещи должны быть на высоте, - подчеркнул глава региона.

Так, на встрече прозвучала информация о том, что уже в 2022 году планируют начать реставрацию общежития местного музыкального колледжа и ремонт Чеховской гимназии. Кроме того, в домике Чехова и во дворце Алфераки должны организовать интерактивные выставки.

Говорили также о медучреждении на Фрунзе, 70. Это историческое строение собираются капитально обновить. На разработку проектно-сметной документации выделят 12 млн рублей. Также к следующему году местные власти намерены заменить на улицах 141 светильник и пять опор.

Накануне губернатор Василий Голубев поручил ускорить ремонт корпуса детской больницы приморского города. Средства на это поступят из областного бюджета.