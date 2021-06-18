На Дону предполагаемых наркоторговцев уличили в легализации 15 млн рублей

В отмывании средств подозревают двоих участников преступной банды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области предполагаемых наркоторговцев уличили в легализации более 15 млн рублей. По этой статье перед законом ответят двое из шести задержанных участников преступной банды, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Подозреваемые - жители Волгодонского района, мужчины от 30 до 37 лет. До этого в домах у всех задержанных нашли свыше 1,3 кг «синтетики», 46,58 гр психотропных веществ и более 625 гр марихуаны и гашиша. Запрещенные вещества бандиты продавали через тайники-закладки.

- В настоящее время стражи порядка проверяют остальных фигурантов на причастность к отмыванию средств, - сообщили в полиции.

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