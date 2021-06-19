159 жителей Ростовской области заболели коронавирусом за прошедшие сутки

Чаще всего коронавирус диагностировали у пациентов от 18 до 45 лет Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области к утру 19 июня власти обновили информацию о распространении коронавируса. Так за сутки в регионе за сутки заболели еще у 159 человек. При этом коэффициент распространения инфекции уже составил 1.

Известно, что новые случаи подтвердили в 31 городе и районе Дона. Больше всего положительных тестов подтвердили в Ростове – 76. На втором месте Каменск-Шахтинский и Миллеровский район, там по 6 случаев. По 5 инфицированных выявили в Таганроге, Шахтах, Азовском и Зерноградском районах.

Меньше всего случаев - по 1 - в Донецке, Новошахтинске, Аксайском , Верхнедонском, Волгодонском, Кашарском, Константиновском, Морозовском, Неклиновском, Орловском, Тарасовском и Целинском районах.

Чаще всего – в 35,9% - коронавирус диагностировали у пациентов от 18 до 45 лет, в 33,3% - от 46 до 65 лет, 11,9% - от 66 до 79 лет, 7,6% - старше 80 лет, 11,3% - дети.

За сутки скончались еще 11 человек с COVID-19. Это пять женщин 50, 53, 82, 83, 84 лет и шестеро мужчин 53, 63, 64, 66, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4610 человек.

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