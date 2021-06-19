В Ростовской области умерли еще 11 человек с COVID-19

За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4610 человек Фото: ИВАНОВА Диана

За сутки в Ростовской области скончались еще 11 человек с COVID-19. Это пять женщин 50, 53, 82, 83, 84 лет и шестеро мужчин 53, 63, 64, 66, 88 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- За весь период жертвами COVID-19 в области стали 4610 человек. В стационарах сейчас лечат 1025 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ – 119 человек, - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки COVID-19 заболели еще 159 жителей региона. Коэффициент распространения инфекции уже составляет 1.

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