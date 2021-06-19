В Ростове до 22 июня заменят асфальт на размытых ливнем дорогах

На 13-й линии и Приволжском уже ведут ремонт Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове до 22 июня планируют отремонтировать размытые ливнем дороги. Новый асфальт должны уложить на 11 улицах. Информация об этом сегодня, 19 июня, появилась на сайте городской администрации.

Так, работы проведут в четырех районах донской столицы. Обновят Нижненольную, 13-ю Линию, 1-ю Пролетарскую, В. Ходоша, Грациозную, Каскадную, Текучева, Сиверса, Приволжский, Университетский и Крепостной. Известно, что на 13-й линии и Приволжском ремонт уже ведут.

17 июня в Ростове прошли сильные осадки из-за этого некоторые дворы и улицы превратились в мини-Венецию. В соцсетях после этого составили шуточную карту с «рекой Текучева и озером Нагибино»