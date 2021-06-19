Студент таганрогского колледжа стал федеральным победителем «Диктанта Победы»

Артем Соломин учится в авиаколледже имени Петлякова Фото: сайт донского Минобра

Студент Таганрогского авиационного колледжа имени Петлякова Артем Соломин стал одним из 20 федеральных победителей акции «Диктант Победы». Об этом рассказали в областном Минобре.

Лучшие из лучших дали правильные ответы на 25 вопросов за минимальное время - 10 минут. Самому молодому победителю 16 лет, самому взрослому - 66. Впереди у них поездка в Москву на церемонию награждения, ее проведут в Государственном историческом музее 24 июня. Всего же диктант написали 1,5 млн человек из 85 субъектов России.

В «Диктанте Победы» прияли участие все желающие - на Дону участие приняли 35 тысяч человек. Вопросы проверочной работы в том числе были посвящены началу Великой Отечественной войны и великим полководцам.