Родители отвлеклись и оставили сына без присмотра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске 6-летний мальчик попал в реанимацию после падения из окна. Сейчас за его жизнь борются медики. Предварительная информация о трагедии сегодня, 19 июня, появилась в областных СМИ.

Известно, что ребенок забрался на подоконник, чтобы выглянуть на улицу. Он опирался на москитную сетку. Эта преграда не выдержала, и мальчик упал с высоты второго этажа. Несчастный случай произошел в момент, когда родители отвлеклись и оставили сына без присмотра.

Буквально на днях похожий случай был в Донецке, там пострадал 5-летний малыш. Его привлекли детские голоса на улице. Мальчик решил посмотреть, что происходит и также прижался к сетке. После падения его увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

Ранее полицейские уже обращались к жителям Дона с просьбой не оставлять детей одних, особенно в комнатах с открытыми окнами. Родителям посоветовали отодвинуть мебель от подоконников и использовать специальные замки-блокаторы, которые обычно цепляют на рамы.