Ушел и не вернулся: 42-летнего батайчанина не могут найти уже около недели

Дома мужчину ждут жена и двое детей

В Ростовской области уже почти неделю не могут найти батайчанина Максима Новикова. 42-летний мужчина пропал без вести 14 июня, в этот день он не вернулся домой и перестал выходить на связь.

Известно, что его супруга обратилась в полицию только сегодня, 19 июня. До этого поиски пытались вести своими силами. В семье надеялись, что мужчина вернется через время, но этого не произошло.

Куда мог отправиться Максим Новиков, никто не знает. В день своего исчезновения он оставил квартиру открытой, в комнатах все было перевернуто. Машину батайчанина нашли на улице, а не во дворе. Сейчас правоохранители выясняют, что могло произойти. Дома мужчину ждут жена и двое детей.

Максим Владимирович Новиков 1979 года рождения. Его рост 182 см, телосложение худощавое, волосы русые. Во что был одет неизвестно. Если вы знаете о местонахождении батайчанина или какую-либо полезную информацию о нем, следует позвонить по телефону ниже.

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Всем, кто знает о местонахождении пропавшего мужчины, можно звонить по телефону 8-918-560-21-37.