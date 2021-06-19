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Звезды19 июня 2021 19:18

Юная ростовчанка Мария Тышлангова выступит в нью-йоркском Carnegie Hall

Воспитанницу музыкальной школы пригласили на концерт после победы на международном конкурсе классической музыки
Ангелина СКИБА
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Девушка добилась успеха благодаря трудолюбию, настойчивости и одаренности Фото: сайт школы имени Ипполитова-Иванова

Девушка добилась успеха благодаря трудолюбию, настойчивости и одаренности Фото: сайт школы имени Ипполитова-Иванова

Юная ростовчанка Мария Тышлангова выступит в нью-йоркском Карнеги Холл (Carnegie Hall). Там в 2022 году проведут Global Artists Debut Concert, сообщает сайт администрации донской столицы.

Мария - воспитанница детской музыкальной школы имени Ипполитова-Иванова. Ее пригласили на концерт после победы в Grand Prix международного онлайн-конкурса классической музыки Viva-Music All World.

Девушка добилась успеха благодаря собственному трудолюбию, настойчивости и одаренности. Стать лучшей из лучших ей помогла преподаватель Лена Литвинова.

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