Ветер будет преимущественно восточным около 6 метров в секунду Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В это воскресенье - 20 июня - в Ростове будет жарко и ветрено, обещают облачность без осадков. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Гидрометцентра.

Так, в донской столице столбики термометров поднимутся до +33 градусов. Ветер будет преимущественно восточным около 6 метров в секунду, возможны порывы до 11 метров в секунду.

При этом в ночь с 20 на 21 июня возможен кратковременный дождь при ветре в 5 метров в секунду. Температура воздуха в этот период понизится до +22 градусов. При этом уже днем в понедельник будет +36 градусов.

Ветер в Ростове разгулялся со вчерашнего дня. Особых повреждений он не нанес, но очевидцы в соцсетях сообщили о поваленном дереве в районе Центрального рынка. Оно упало прямо на проезжую часть, после этого временно перекрыли проезд.