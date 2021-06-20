Сотни домов в Ростове оставят без электричества с 21 по 25 июня

Электричество будут отключать в разных районах города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе - с 21 по 25 июня - в Ростове проведут массовые отключения электричества. Об этом жителей города предупреждает АО «Донэнерго».

Так, 21 июня с 9 до 16 часов будут обесточены дома на следующих улицах: Мечникова, 43, Подтелкова, 51, Пермская, Сухумский, Джамбульский, Будённовский, 22/46, 20/40, Темерницкая, 40-44, 43-49, Московская, 47, 49, 51, Серафимовича, 53, 53А

22 числа с 10 до 16 часов под отключения попадут: Университетский, 19-35, 16-32, Петровская, 13-47, 26-50, Кольцовский, 5-7,8, Социалистическая, 144-146, 150-160

С 10 до 17 часов: Тюхряева, 4-20, 11-31, Буйнакская, 2-10, 1-7, 28-я линия, 45-59, 30-я линия, 34-74, 33-69, 32-я линия, 59-79, 62-76

23 июня с 9 до 16 часов электричества не будет на Береговой, 13/2

С 9 до 17 часов - на Содружества, 92, 94/2, 94/1, 92/1, 96, Петрозаводская, 32А, 33Б, Араратский, 2Г, Белостокская, 38/1, Мичуринская, 203/1, Еременко, 38/1, 37, 36А

24 июня с 9 до 16 часов света снова не будет в квартирах на Береговой, 13/2

С 9 до 17 часов: 26-я линия, 29-47, Буйнакская, 1-3, 2, 28-я линия, 55-69, Тюхряева, 4-20, 11-31, Буйнакская, 2-10, 1-7, 28-я линия, 45-59, 30-я линия, 34-74, 33-69, 32-я линия, 59-79, 62-76

25 июня с 9 до 16 часов отключения произведут по адресам: Максима Горького, 13/50, 15, 23-47, Красноармейская, 36-40, Доломановский, 60, Братский, 61-71, 74-86

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