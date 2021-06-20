В Ростовской области злостного должника сделали разнорабочим

Мужчин знал о своем долге, но не спешил его выплачивать Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области злостного должника, которого оштрафовали на 100 тысяч рублей, сделали разнорабочим. Теперь мужчина трудится на одном из сельхозпредприятий в Зимовниках, рассказали в управлении Службы судебных приставов.

- 10% от зарплаты нарушитель будет отдавать государству. На исправительных работах он проведет три месяца, - добавили в ведомстве.

Мужчину насильно отправили работать, потому что он знал о своем долге, но не спешил его выплачивать и всяческий уходил от ответственности. Новое наказание злоумышленнику определил Новошахтиский районный суд.

Ранее из-за долгов уже другой житель Дона лишился Porsche Macan. Иномарку забрали из-за 52 неоплаченных штрафов ГИБДД. Кроме того, за транспортные налоги у мужчины набежала сумма в 139 тысяч рублей.