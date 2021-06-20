В Ростове участники марафона собрали для детей-отказников 650 тысяч рублей

Первый забег состоялся еще 18 апреля, в день проведения «Ростовского кольца» Фото: Василий Вахрин

В Ростове участники благотворительного марафона «Бегом за добром 2021» собрали для кризисных семей и детей-отказников почти 650 тысяч рублей. Спортивную акцию проводили в течение 62 дней. Финал состоялся 19 июня в парке имени Островского, передает "АиФ".

Всего в спортивной акции приняли участие 20 одиночных марафонцев и 17 команд. Их собрал в донской столице фонд «Доброе дело». Первый забег состоялся еще 18 апреля, в день проведения «Ростовского кольца».

С того момента и в течение двух последующих месяцев любители спорта не только собирали необходимые средства, но и рассказывали о пользе здорового образа жизни. Ценный вклад в этом году внесла команда из Москвы.

В своем городе эта группа устроила спортивную викторину для детей и взрослых. Собирали единомышленников и финансовую помощь. А после этого сняли мини-фильм о старинном районе столицы и организовали онлайн-прогулку за пожертвования.