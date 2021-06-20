165 человек заболели коронавирусом в 35 городах и районах Ростовской области

На неинвазивной ИВЛ находится 121 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 20 июня, за сутки коронавирусом заболели еще 165 жителей Ростовской области. Это значит, что количество инфицированных с начала пандемии возросло до 97 352. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1, сообщают власти.

Новые случаи зарегистрировали в 35 городах и районах Дона: в Ростове (73), Азове (5), Таганроге (5), Заветинском (5), Каменском (5) районах, Батайске (4), Каменске-Шахтинском (4), Азовском (4), Аксайском (4), Зерноградском (4), Мясниковском (4) районах, Гукове (3), Новочеркасске (3), Новошахтинске.

Меньше всего заболевших - по 1 человеку - в Белокалитвинском, Красносулинском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Пролетарском и Шолоховском районах.

Лечение в стационарах сейчас получают 1063 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ - 121. С начала пандемии выздоровели 89225 человек, за сутки - 167.

За минувшие сутки умерших от COVID-19 в Ростовской области не зафиксировано. Всего с начала пандемии жертвами инфекции в регионе оказались уже 4610 человек.

За 24 часа лаборатории проверили 10483 анализа. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 199,12. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 534179 человек, полностью завершили вакцинацию 433233.