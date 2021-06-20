В Каменске-Шахтинском на «ВАЗ-2115» рухнула опора ЛЭП, погиб водитель

Сейчас правоохранители еще уточняют детали произошедшего Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 20 июня, в Каменске-Шахтинском погиб водитель «ВАЗ-2115». Легковушка перевернулась, потом на нее упала опора ЛЭП. Мужчина, который находился за рулем, умер на месте, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, трагедия произошла в 9.20 на улице Заводской. По предварительной версии, водитель «ВАЗа» не справился с управлением. Его машина слетела с дороги, опрокинулась и зацепила опору ЛЭП, которая в свою очередь не устояла и рухнула сверху на корпус авто.

Сейчас правоохранители еще проводят проверку. Специалисты должны установить все детали произошедшего.

Вчера, 19 июня, под Ростовом на трассе столкнулись два фургона. Один из водителей попал травматологию.