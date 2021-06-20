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Общество20 июня 2021 12:01

На Дону спустя неделю нашли пропавшего без вести батайчанина

Мужчину разыскивали с 14 июня
Ангелина СКИБА
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Родственники пытались искать батайчанина своими силами, но все было тщетно

Родственники пытались искать батайчанина своими силами, но все было тщетно

42-летнего жителя Батайска, которого искали неделю, нашли живым. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» стало известно сегодня, 20 июня. Однако подробностей произошедшего правоохранители пока не раскрывают.

Известно, что мужчина перестал выходить на связь с семьей 14 июня. Напуганные жена и двое детей не знали, где искать главу семьи. К тому же, пропал он при загадочных обстоятельствах. После его ухода в частном доме все было перевернуто, дверь он оставил открытой, а машину припарковал на улице, а не во дворе.

Сначала родственники искали батайчанина своими силами, но все было тщетно, поэтому они обратились в полицию. Спустя сутки после этого мужчина нашелся.