21 июня на нескольких улицах Таганрога отключат электричество

Отключения начнут уже с 9 часов утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 июня на девяти улицах Таганрога планируют отключить электричество. Об этом предупреждает пресс-служба ПАО «Россети Юг».

Дома должны обесточить уже с 9 часов. Так, до 16.00 без света в квартирах останутся жители Дорожной, Октябрьской, Восточной, Мало-Восточной, Рамазанова и Цветочного. До 17 часов отключения затронут постройки на Александровской, Чехова и Тургеневском. Как добавили энергетики, это плановые работы.

Кроме того, с 21 по 25 июня массовые отключения электричества ждут и жителей донской столицы. Отключения проведут по техническим причинам, тоже планово.