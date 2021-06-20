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Происшествия20 июня 2021 16:09

В Таганроге столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat во время поворота налево не предоставил преимущество Skoda Octavia
Ангелина СКИБА
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Несчастный случай произошел на улице Транспортной

Несчастный случай произошел на улице Транспортной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге в ДТП пострадали мужчина и женщина. После аварии их увезли в больницу. Об этом сегодня, 20 июня, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat во время поворота налево не предоставил преимущество Skoda Octavia, из-за этого произошло столкновение. Травмы получили 25-летний водитель первого авто и 20-летняя пассажирка второй машины.

Как уточнили в ГИБДД, несчастный случай произошел вчера, 19 июня, около 21.40. Иномарки зацепились на Транспортной, в районе дома № 111. Сейчас еще проводится проверка.

Кроме того, уже сегодня, 20 июня, в Каменске-Шахтинском произошло ДТП с «ВАЗом». Легковушка перевернулась, потом на нее упала опора ЛЭП. Мужчина, который находился за рулем, умер на месте