Алексей Логвиненко поздравил ростовских медиков с профессиональным праздником

Алексей Логвиненко пожелал медработникам благополучия и душевного покоя Фото: соцсети

Сегодня, 20 июня, медиков с профессиональным праздником поздравил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. Он опубликовал свое обращение к врачам, медсестрам и фельдшерам на своей странице в Instagram.

- Ваш труд сложен и ответственен. Он требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости. Пандемия лишний раз показала, что ростовские медики готовы работать в любой, даже самой сложной, ситуации, - написал сити-менеджер.

Также он отметил, что сейчас городские власти делают все возможное для того, чтобы люди могли получать качественное медобслуживание. Только на строительство, ремонт и реконструкцию больниц, по словам Алексея Логвиненко, в этом году было выделено свыше 1,5 млрд рублей.

День медицинского работника в России отмечают каждое в третье воскресенье июня. Этот праздник официально утвердили еще в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Кстати, с тех пор в этот день работников в белых халатах чествуют не только в нашей стране, но и в Молдове, Армении и Белоруссии.

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