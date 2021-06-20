В Ростовской области 24 июня проведут льготную стерилизацию животных

Питомцев будут принимать в клиниках 16 городов и районов Фото: сайт правительства РО

24 июня жители Ростовской области смогут стерилизовать собак и кошек на треть дешевле обычной стоимости. Операции с скидкой будут делать в ветклиниках 16 городов и районов. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Акция по льготной стерилизации организуют по следующим адресам:

Азов, ул. Ленина, 74, тел. 8(86342)4-06-08

Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17

Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787

Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67

Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52

Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68

Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35

Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60

Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43

Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49

Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09

Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 232, тел. (863) 267-66-50

Семикаракорск, ул. 2-й Переулок, 204, тел. (86356)4-14-10

Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37

Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00

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