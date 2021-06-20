Ростовчане отпраздновали Всероссийский Олимпийский день в парке «Левобережный»

Праздник провели на этих выходных Фото: сайт администрации Ростова

В ростовском парке «Левобережный» на этих выходных отпраздновали Всероссийский Олимпийский день. Главными героями мероприятия стали звезды спорта, сообщает сайт администрации города.

Со сцены со зрителями пообщались Майя Петрова (гандбол), Николай Спинёв (гребля), Светлана Бойко (фехтование) и Вартерес Самургашев (борьба). Они попросили поддержать российскую команду и в частности ростовских атлетов, которым предстоит отправиться на Игры в Токио.

Самые жаркие аплодисменты получила рапиристика Лариса Коробейникова. Она выразила надежду, что в Японии болельщики и спортсмены станут единой командой, которая будет стремиться к золотым победам.

Завершили праздник розыгрышем сезонных абонементов ФК «Ростов», финальными играми Кубка города по киберфутболу и фейерверком.