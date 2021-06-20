В Ростовской области при столкновении «Акцента» и «Камри» пострадали 5 человек

В аварии пострадали оба водителя и все их пассажиры. Фото: Архив "КП".

ДТП с пятью пострадавшими случилось вечером 20 июня. В 18.31 на пульт дежурного полиции поступило сообщение об аварии на 31-м километре автодороги «Самбек — Матвеев-Курган». Об этом сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент», выполнял разворот с обочины, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с едущим автомобилем «Тойота Камри», которому должен был предоставить преимущество.

В результате аварии пострадал водитель и пассажиры «Акцента» - 46-летняя женщина и девушка 21-го года, а также водитель и пассажир

В полицию поступило сообщение о том, что около 18 часов на 31 км автодороги «Самбек-Матвеев-Курган» в Матвеево-Курганском районе водитель 1972 года рождения, управляя автомобилем ХУНДАЙ акцент, по предварительным данным при осуществлении разворота с обочины, не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество двигавшемуся автомобилю Тойота Камри и допустил с ним столкновение. В результате ДТП

пострадали 49-летний водитель и пассажиры автомобиля «Хендай» - женщина 1975 года рождения и девушка 1999 года рождения, а также водитель «Тойоты» и пассажир - 17-летняя девушка.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В Управлении ГИБДД по Ростовской области в очередной раз призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы сберечь свою жизнь и других людей на дороге.

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