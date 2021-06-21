Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июня 2021 года: районы города обесточат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростовской области Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 21 июня 2021 года: электричество будет отключено сразу в нескольких районах города. Причиной для обесточивания послужит проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 21 июня, с 9 до 14 часов отключения ожидаются в пер. Державинский 2-44, 19-43; ул. Красных Зорь 139-155, 138-146; ул. Седова 153-193, 62-96; ул. Н. Бульварная 103-119; ул. 7- го Февраля 1-61, 2-54.

С 9 до 16 часов обесточат ул. Мечникова, 43; ул. Подтелкова 51; ул. Пермская; пер. Сухумский; пер. Джамбульский; просп. Будённовский 22/46, 20/40; ул. Темерницкая 40-44, 43-49; ул. Московская 47, 49, 51; ул. Серафимовича 53, 53А; ул. Подтелкова 33-51; пер. Сухумский 2, 18; ул. Таврическая 2-20, 1-31; пер. Джамбульский 13, 17А, 18-22, 22А; ул. Пермская 3-45, 2-46.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Лелюшенко 1, 1А; ул. Думенко 1, 1/7; ул. Мурманская 2-52, 3-41; ул. Глинки 2-52, 1-51; ул. Калужская 1-51, 2-48; ул. Кемеровская 1-51, 2-48; ул. 20 летия Октября 2-24, 1-49; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 69-95, 52-82; ул. Арефьева 45-69; ул. Абаканская 2-14; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15,2-12; ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339-й Стрелковой Дивизии 1, 3, 3А, 5/60, 5/60Б; ул. Зорге 60/1, 60/2, 60Б; пер. Глиссерный 2-32, 29-53; пер. Пинский 2-16, 1-15; ул. Портовая 183-205; пер. Шефский Спуск 1-25, 2-20; ул. Каяни 24/12.

С 9 до 18 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители пер. Перовский 12А; ул. Профсоюзная 51Б.

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