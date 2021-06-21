Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 июня: на дорогах практически ссвободно

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 21 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Профсоюзная, Мадояна и Международная.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Нариманова, улице Текучева, проспекте Ворошиловском и проспекте Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на улице Бодрая, в переулке Ольховском, переулке Оренбургском, проспекте Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского и проспекту Шолохова.

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