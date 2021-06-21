В Ростовской области ожидается аномальная жара до +38-39 градусов

Самыми жаркими грядущие семь дней окажутся в Зимовниках и Ремонтном Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области местами на этой неделе - с 21 по 27 июня - ожидается аномальная жара до +35-38 градусов. Осадков в большинстве районов не будет, правда возможны кратковременные дожди в донской столице. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра.

Так, в Ростове температура воздуха установится в районе +35 градусов. Будет солнечно и малооблачно. Дожди могут пройти во вторник, четверг и воскресенье.

Самыми жаркими грядущие семь дней окажутся в Зимовниках и Ремонтном, там столбики термометров поднимутся до +39 градусов. Ветер по региону будет умеренным, восточного, северо-воточного и западного направления.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, как защитить свое здоровье в жаркую погоду. В том числе специалист советует пить как можно больше воды и отказаться от сладких напитков.