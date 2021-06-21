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Общество21 июня 2021 9:51

В Октябрьский район Ростова сковали крупные заторы

Машины сейчас стоят на 56-й Армии, Дачной, Вавилова и Шеболдаева
Ангелина СКИБА
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Довольно внушительная пробка собралась на Вавилова

Довольно внушительная пробка собралась на Вавилова

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 21 июня, в Октябрьском районе Ростова из-за ДТП образовались крупные пробки. К этому моменту они уже несколько сократились, но машины все еще стоят на 56-й Армии и улице Дачной до Шеболдаева.

Также довольно внушительная пробка собралась на Вавилова. Она тянется от переулка Радиаторного.

Кроме того, бардовые сейчас Шеболдаева и Немировича-Данченко. При этом общую дорожную ситуацию по городу сервс «Яндекс. Карты» сейчас оценивает в 4 балла.