В Ростове отключили светофоры на Буденновском и Портовой

Ранее в городе проверили состояние 13 светофоров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 21 июня, на двух перекрестках Ростова отключили светофоры. Они не будут работать до вечера. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Обесточили объекты на пересечении Буденновского и Темерницкой - до 16 часов, а также на Портовой/Интернациональной - до 17 часов. Светофоры не работают с 9 утра.

Ранее, по данным властей, в городе проверили состояние 13 светофорных объектов и 5 дорожных знаков. Работы провели на Нансена, Богданова, 35-ой линии, Зорге и в переулке Квартальном.