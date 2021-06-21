В Волгодонске столкнулись Hyundai и «ВАЗ-21074», есть пострадавшая

В аварии пострадала девушка 29 лет Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В ночь с 20 на 21 июня в Волгодонске столкнулись Hyundai Solaris и «ВАЗ-21074». В этой аварии пострадала девушка 29 лет. Сначала ее госпитализировали, а потом отправили домой на амбулаторное лечение, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Несчастный случай произошел около часа ночи на проспекте Строителей. Предварительно, в районе дома №1 Б автоледи, которая управляла иномаркой, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу отечественной легковушке. Из-за этого машины не смогли разъехаться. Травмы получила пассажир Hyundai Solaris.

Сейчас автоинспекторы еще устанавливают детали и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

На прошедших выходных в аварии пострадал водитель фургона. Он попал в травматологию. Инцидент произошел на Северном подъезде к Ростову