Еще 3 пациента с коронавирусом умерли в Ростовской области за сутки

Сейчас в стационарах лечат 1122 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки умерли еще 3 пациента с коронавирусом. Это женщина 83 лет и двое мужчин 44 и 83 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Всего же с начала распространения инфекции скончались 4613 человек, сообщили власти региона.

Сейчас в стационарах лечат 1122 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 12 человек, на неинвазивной ИВЛ - 128 человек.

За прошедшие сутки на Дону выявили еще 169 заболевших. Новые случаи подтвердили в 34 городах и районах региона. Коэффициент распространения инфекции все еще составляет 1.