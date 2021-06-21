С 21 июня на Северном обходе Ростова приступили к отсыпке щебня. Его уложат в два слоя на участке в 1,7 км. Всего же с начала строительства было подготовлено 350 тысяч тонн песчаного грунта. Такую информацию озвучили на совещании под руководством замгубернатора Виктора Вовка, сообщает сайт донского правительства.

- Северный обход - один из важнейших элементов Ростовского транспортного кольца. Строительство объекта мы синхронизируем со возведением развязки на 9 км магистрали А-280 Ростов - Таганрог. Крайне важно соблюдать сроки и график производства работ. Прошу всех участников процесса оперативно решать возникающие вопросы, - сказал заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк.

Новая магистраль от трассы Ростов - Новошахтинск до автодороги Ростов - Таганрог пройдет в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района. Стоимость работ - 2 856 млн рублей, протяженность - 12,75 км. Сейчас подрядчик следует графику. III очередь строительства должны открыть в 2022 году.