В Ростовской области провели реконструкцию боя за Брестскую крепость

Над сценарием реконструкции трудились профессиональные историки Фото: группа в VK Донского военно-исторического музея

В музее донского хутора Недвиговка провели реконструкцию боя за Брестскую крепость - «День Славы, Памяти и Скорби». Организаторы воссоздали обстановку перед нападением фашистов и оборону укрепления.

Зрители увидели сражения, в которых участвовали пограничники, бойцы-чекисты, пехотинцы, милиционеры. Также задействовали бронетехнику и артиллерию. Участники реконструкции признались, что здание военно-исторического музея визуально напоминает стены Брестской крепости, и это усилило эффект сопричастности происходящему.

Над сценарием реконструкции трудились профессиональные историки. Все сцены постарались приблизить к настоящим событиям того страшного периода. Программу посвятили подвигу защитников Родины, которые первыми встретили врага 22 июня 1941 года.