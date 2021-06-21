225 нарушений санитарных правил выявили в ростовских кафе, ресторанах и клубах

За три прошедших дня проверили 612 мест общепита и ночного отдыха Фото: сайт администрации Ростова

225 нарушений санитарных правил выявили с начала июня в ростовских кафе, ресторанах и клубах. Были составлены протоколы. В основном заведения наказывали за несоблюдение масочного режима и соцдистанции. Всего в городе с проверили 4335 точек, сообщают власти.

Только за три прошедших дня - с 18 по 20 июня - специальная группа обошла 612 мест общепита и ночного отдыха. По итогам этого мониторинга составили 45 административных протоколов. Так, например, недочеты обнаружили в ресторанах «Южный» и «Наргиль», а также в барах «Калао», «Багдад» и «Time to smoke».

- Если владельцы и персонал, а также их клиенты не будут соблюдать санитарные правила, городу грозят всплеск заболеваемости и возврат коронавирусных ограничений, - подчеркнул начальник «Управления торговли и бытового обслуживания города Ростова Константин Тихонов.

Кроме того, накануне провели проверку в общественном транспорте донской столицы. Во время этого обхода без масок были 76 человек. В этих случаях также составили протоколы, нарушителям грозят штрафы.