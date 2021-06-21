В Ростове на Московской рухнувшее дерево погнуло столб и перегородило дорогу

Дерево упало прямо на «зебру» Фото: соцсети

Сегодня, 21 июня, в Ростове на пересечении Московской и Семашко рухнуло крупное дерево. Оно перегородило всю проезжую часть. К этой минуте на месте ЧП уже работают спасатели. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в городской администрации.

Также видео с места происшествия уже появилось в сети. Его опубликовали очевидцы. Судя по кадрам ролика, дерево зацепило и погнуло опору ЛЭП, а потом угодило прямо на «зебру». Пострадавших вблизи не видно. Официально о жертвах также не сообщали.

Сейчас все водители, заехавшие на Московскую, вынуждены разворачиваться и искать альтернативные пути. Пока сервис «Яндекс. Карты» какого-либо затора в районе ЧП не показывает.