В Ростове на размытых ливнем дорогах начали укладывать асфальт

За выходные в городе привели в порядок тротуары и вымыли плитку Фото: страница Алексея Логвиненко в Instagram

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал о том, как в городе ремонтируют размытые ливнем дороги. Информация появилась сегодня, 21 июня, на странице сити-менеджера в Instagram.

- Сильный ливень повредил дорожное полотно на 11 улицах города. Уже выполнили фрезерование проезжей части и с утра приступили к укладке нового асфальтобетонного покрытия. Сейчас работы ведутся на 13-линии и в переулке Приволжском. Эти дороги пострадали больше всего. Также за выходные привели в порядок тротуары и вымыли плитку, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что после стихии распилили и вывели 58 поваленных деревьев. Оставшиеся два должны убрать до конца сегодняшнего дня.

17 июня на Ростов обрушились ливень и шквалистый ветер. Из-за обилия осадков улицы и дворы донской столицы превратились в мини-Венецию, ветер срывал слабоукрепленные конструкции и ветки, валил деревья.