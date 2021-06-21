Сейчас подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Таганрога подозревают изнасиловании 20-летней девушки. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, таганрожец совершил нападение несколько дней назад, 18 июня. Он поймал знакомую и, угрожая ей ножом, посадил в свою машину. После этого извращенец надругался над своей жертвой в безлюдном месте.

- Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении под стражу, - добавили в Следкоме.

Ранее сообщалось о похожем изнасиловании. В этом случае также пострадала 20-летняя девушка. Можно было бы предположить, что это одно и то же дело, но возраст подозреваемых отличается