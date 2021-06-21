Донскому гипермаркету грозит крупный штраф за порчу фасада исторического здания

Владельцу "Магнита" грозит крупный штраф за порчу фасада исторического здания в Таганроге Фото: "КП" Архив

В Ростовской области был проведен мониторинг по соблюдению правил благоустройства в исторической части города. Он проводился Таганроге. Об этом сообщили в административной инспекции Ростовской области.

В ходе мониторинга было выявлено нарушение в здании на пересечении Комсомольского Бульвара и улицы Греческая.

- Был выявлен факт ненадлежащего содержания фасада магазина «МАГНИТ» - оконные проемы заклеены пленками, ступени перед входом имеют разрушения, урны со следами коррозии, блоки кондиционеров установлены на муниципальной территории без согласования, - говорится в тексте сообщения.

Так как это уже повторное нарушение правил благоустройства в отношении владельца, то было возбуждено дело об административном правонарушении. Теперь нарушителю может грозить штраф до 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Музей Ростова откроется в "доме с ангелами" после реставрации.

В августе выделят деньги на разработку проекта.