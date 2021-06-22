Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2021 года: электричество отключат в десятках домов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 22 июня 2021 года: в разных районах города будет отключено электричество. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 22 июня, с 9 до 14 часов отключения ожидают жителей ул. Гоголевская 1-37, 2-40; ул. Ломоносовская 1-33, 2-32; ул. пер. Нахичеванский 1-19, 2-28; ул. Петровская 81-99, 100-118; пер. Державинский 2-44, 19-43; ул. Социалистическая 198.

С 9 до 16 часов света не будет на ул. Подтелкова 39-51; пер. Сухумский 2-18; пер. Университетский 19-35, 16-32; ул. Петровская 13-47, 26-50; пер. Кольцовский 5-7,8; ул. Социалистическая 144-146, 150-160.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Вятская 27, 29; ул. Содружества 39/2, 39/3; ул. 339-й Стрелковой Дивизии 1, 3, 5/60; ул. Зорге 60/1, 60/2, 60Б; ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; СТ «Природа»; пер. Ароматный 9.

С 10 до 17 часов обесточат ул. Тюхряева 4-20, 11-31; ул. Буйнакская 2-10, 1-7; ул. 28-я линия 45-59; ул. 30-я линия 34-74, 33-69; ул. 32-я линия 59-79, 62-76; 26-я линия 29-47; ул. Буйнакская 1-3, 2; ул. 28-я линия 55-69.

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