Пробки в Ростове-на-Дону на утро 22 июня: на дорогах минимальные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 22 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Малиновского, Доватора, Профсоюзная, МОПРа и Международная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейская, проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Нариманова, переулке Ашхабадском, проспекте Ленина, проспекте Ворошиловском и проспекте Театральном. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Таганрогская и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева и проспекте Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, Менжинского и проспекту Шолохова.

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