Памятник Фаине Раневской и скульптуру "Толстый и тонкий" вернули на положенные места

Таганрогские памятники вернули на места после реставрации Фото: Википедия

В городе Таганроге вернули на положенные места памятник актрисе Фаине Раневской и скульптуру «Толстый и тонкий». Об этом сообщает издание "Таганрогская правда".

В воскресенье, 20 июня, скульптуры вновь выставили на улицах города. Они были недавно отреставрированы. Знаменитые таганрогские скульптуры после обновления теперь снова можно увидеть на старых местах - возле дома актрисы и музея «Лавка Чеховых».

В мае скульптуры забрали на реставрацию. Их восстановлением занимались одни из лучших специалистов донской столицы. У Фаины Раневской заделали трещину в районе ног, а "Толстому и тонкому" изготовили новый постамент. Оба памятника были покрыты слоем патины.

На проведение ремонтных работ из городской казны было выделено 180 тысяч рублей.

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