В хуторе под Ростовом потушили трансформаторную подстанцию

С возгоранием боролись 4 человека, задействовали 1 единицу техники
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В хуторе Калинин Мясниковского района потушили трансформаторную подстанцию. Во время пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Как уточнили в ведомстве, электроустановка горела вчера, 21 июня. Она вспыхнула на улице Кривоноса около 18.23. Когда на месте происшествия прибыли спасатели, огнем было охвачено 3 кв метра.
Локализовали горение через 10 минут, а потушили все в 18.38. С возгоранием боролись 4 человека, задействовали 1 единицу техники.
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