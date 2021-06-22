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Происшествия22 июня 2021 10:19

В хуторе под Ростовом потушили трансформаторную подстанцию

Огнем было охвачено 3 кв метра
Ангелина СКИБА
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С возгоранием боролись 4 человека, задействовали 1 единицу техники

С возгоранием боролись 4 человека, задействовали 1 единицу техники

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В хуторе Калинин Мясниковского района потушили трансформаторную подстанцию. Во время пожара никто не пострадал, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Как уточнили в ведомстве, электроустановка горела вчера, 21 июня. Она вспыхнула на улице Кривоноса около 18.23. Когда на месте происшествия прибыли спасатели, огнем было охвачено 3 кв метра.

Локализовали горение через 10 минут, а потушили все в 18.38. С возгоранием боролись 4 человека, задействовали 1 единицу техники.

Накануне в Азове пожарные спасли людей из горящего дома. Сейчас специалисты еще устанавливают детали и причины произошедшего

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Причина возгорания остается неизвестной (подробнее)